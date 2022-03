Die Integration der 5G-Software von Radisys trägt dazu bei, die Markteinführungszeit von Celona für die entstehende private drahtlose Infrastruktur für globale Unternehmen zu verkürzen

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute bekannt, dass Celona, ein führender innovativer Anbieter von privaten 5G-Lösungen, sich für die "Connect RAN"-5G-Software von Radisys entschieden hat, um die Einführung seiner End-to-End-5G-LAN-Lösung voranzutreiben.

Private Mobilfunknetze erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Unternehmen die deutlichen Vorteile des Einsatzes eigener 4G- und 5G-Netzwerke für bestimmte Anwendungsfälle erkennen, die ein Höchstmaß an deterministischer Drahtloskonnektivität erfordern. Private 5G-Netzwerke bieten Unternehmen gegenüber konventionellen drahtlosen Alternativen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine bessere Kontrolle über den Benutzerzugriff, die Vertraulichkeit von Daten, die Netzwerkperformance und die Servicelevelqualität. Sämtliche in einem privaten Netzwerk generierten Datenverkehrstypen werden lokal verarbeitet, um höchste Sicherheit, Datenschutz und minimale Latenzzeiten für Unternehmensanwendungen zu gewährleisten, die für die Verbesserung der betrieblichen Produktivität entscheidend sind.

Das durchgängige 5G-LAN von Celona bietet eine vollständig integrierte private Drahtloslösung, die speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurde. Unternehmen können so den neuen Konnektivitätsanforderungen von KI-basierten und Edge-Computing-gestützten Anwendungen der nächsten Generation besser gerecht werden. Die 5G-LAN-Lösung von Celona wird als abonnementbasierter Service mit allen Hardware- und Softwarekomponenten angeboten, die für eine nahtlose Integration des Mobilfunknetzes in bestehende IT-Infrastrukturen von Unternehmen optimiert sind.

Die branchenführende, mit 3GPP Release 16 konforme Connect RAN-5G-CU/DU-Software von Radisys mit der Flexibilität von funktionalen Opt-2- und Opt-6-Splits und der Unterstützung von einzelnen bis hin zu mehreren Netzbetreibern mit Bandbreiten von 10 MHz bis 100 MHz für DL- und UL-lastige TDD-Slot-Konfigurationen ist bestens für den Einsatz im gemeinsam genutzten Spektrum geeignet. Die Software von Radisys ist für ARM-basierte SoCs optimiert, bietet eine Option für die Cloud-Bereitstellung und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, so dass Celona seine Produkte schneller auf den Markt bringen kann.

Puneet Shetty, VP des Bereichs Product Management bei Celona, sagte: "Um sämtliche Vorteile privater 5G-Netzwerke auszuschöpfen, benötigen Unternehmen Zugang zu Cloud-nativer Software, die sich mühelos in ihre aktuelle IT-Infrastruktur integrieren lässt. Die 5G RAN gNB CU/DU-Software von Radisys gab uns die Möglichkeit, in kürzester Zeit ein einzigartiges einsatzbereites LTE/5G-LAN zu entwickeln, das Unternehmen in die Lage versetzt, ihr eigenes privates Mobilfunknetz in kürzester Zeit aufzubauen, selbst zu betreiben und zu nutzen."

Munish Chhabra, SVP und General Manager des Bereichs Mobility Software and Services Business bei Radisys, sagte: "Die mehrfach ausgezeichnete Connect-RAN-Software von Radisys hilft Celona dabei, die Markteinführung des 5G-LAN schneller voranzutreiben, und wir freuen uns, mit Celona zusammenzuarbeiten, um eine Komplettlösung für die Bereitstellung privater Netzwerke zu liefern. Die Connect-RAN-Software von Radisys ist ein wichtiger Bestandteil privater Netzwerke mit extrem niedrigen Latenzzeiten, hoher Netzwerkverfügbarkeit und hoher Gerätedichte für 5G-Dienste in Unternehmen."

Über Radisys

Radisys, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, ermöglicht Serviceprovidern, mit neuen Geschäftsmodellen mit offener Architektur die Disruption voranzutreiben. Die innovativen disaggregierten und virtualisierten Basistechnologielösungen von Radisys nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards in Kombination mit offener Software und Hardware, um die Geschäftstransformation für die Telekommunikationsbranche voranzutreiben. Dabei bietet die erstklassige Serviceorganisation das Know-how zur Systemintegration, das zur Lösung der komplexen Bereitstellungsherausforderungen von Kommunikations- und Inhaltsanbietern erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

Über Celona

Celona, die Firma für 5G im Unternehmensbereich, konzentriert sich darauf, die Einführung von geschäftskritischen Apps in drahtlosen Unternehmensnetzwerken voranzutreiben und Organisationen bei der Umsetzung einer neuen Generation von digitalen Geschäftsinitiativen zu unterstützen. Die "Edgeless Enterprise"-Architektur von Celona nutzt die Vorteile der dynamischen gemeinsamen Nutzung des Frequenzspektrums wie CBRS in den Vereinigten Staaten und wurde entwickelt, um die Einführung der 5G-Mobilfunktechnologie durch Unternehmen und ihre Technologiepartner zu automatisieren. Weitere Informationen finden Sie unter celona.io und folgen Sie Celona auf Twitter unter @celonaio.

