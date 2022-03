Es geht rund in der M&A im Bergbau. Sichere Jurisdiktionen sind gefragt und Kanada steht hier weit oben.

Kinross Gold, der führende kanadische Goldproduzent, meldete im Dezember 2021 die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Great Bear Resources für 1,8 Milliarden CAD. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens, das Dixie-Projekt, bei dem Bohrungen Strukturen von Weltklasse enthüllt haben, umfasst 9,14 Hektar zusammenhängender Lagerstätten, die sich über 22 km erstrecken, und ist eine der größten und aufregendsten Entdeckungen der letzten Jahre.

J. Paul Rollinson, President und Chief Executive Officer von Kinross, sagte dazu: "Das Projekt Dixie wird ein Herzstück in unserem globalen Entwicklungsportfolio mit spannenden Projekten werden und es wird unsere starken langfristigen Aussichten weiter stärken."

"Das Projekt Dixie stellt eine aufregende Möglichkeit dar, eine potenzielle Weltklasse-Lagerstätte zu einem großen, langlebigen Bergbaukomplex zu entwickeln."

Trillium Golds dominantes Landpaket

Dieser wichtige Geschäftsabschluss unterstreicht die Bedeutung und das Potenzial des Red Lake Mining District , in dem der hoffnungsvolle Goldexplorer Trillium Gold Mines mit einem dominanten Landpaket von über 55.000 Hektar ebenfalls tätig ist.

Quelle: Trillium Gold

Confederation Belt-Projekt

Entlang desselben strukturellen Trends wie die Lagerstätte Dixie meldete Trillium Gold vor kurzem eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb eines riesigen zusammenhängenden Landpakets über einen großen Teil des Confederation Belt, das sich über mehr als 100 km Struktur erstreckt. Das Landpaket von Trillium liegt nicht nur im Trend, sondern ist auch die größte Landansammlung in diesem Gebiet.

Quelle: Trillium Gold

In Anbetracht der Größe und des Potenzials des Confederation Belt-Landpakets liegt das Potenzial für mehrere Entdeckungen in der Größe von Dixie absolut im Fokus des Unternehmens. Die endgültige Vereinbarung wird als ein wichtiger Schritt zur Stärkung des strategischen Vorteils gesehen, um den Grünsteingürtel zu konsolidieren und sich als das dominierende Explorationsunternehmen im Red Lake Mining District zu positionieren.

Im Januar 2022 meldete das Unternehmen die Ergebnisse von 17 regionalen SGH (Spaciotemporal Geochemical Hydrocarbon)-Bodenprobenrastern auf seinen Confederation-Gürtel-Grundstücken, die zahlreiche Gold-Pathfinder-Anomalien identifizierten, die als vorrangige Ziele für die zweite Phase der Explorationsarbeiten von Trillium Gold in der Feldsaison 2022 dienen werden. Die neu identifizierten Beziehungen zwischen den von SGH generierten Goldzielen, den historischen Goldproben und den möglichen strukturellen und lithologischen Kontrollen leiten für die Confederation-Gürtelgrundstücke von Trillium Gold eine neue Ära der Goldexploration ein.

Leo-Projekt

Diese Goldlagerstätte liegt nur 15 km südlich des Dixie-Projekts von Great Bear und weist eine hervorragende Infrastruktur mit Straßenzugang und etlichen Wegen auf dem Grundstück auf.

Quelle: Trillium Gold

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Greenfield-Explorationsprojekt, das günstige Gesteinsarten und Strukturen für die Goldmineralisierung aufweist. Historische Arbeiten identifizierten bereits mehrere Goldzonen an der Oberfläche, die aber noch getestet werden müssen. Ebenfalls durchschneidet ein regionales Verwerfungssystem, das mit einer Goldmineralisierung in Verbindung steht, das Grundstück, so dass sich schon jetzt mehrere Ziele mit hoher Priorität für Bohrtests ergeben.

Mit Hilfe der künstlichen Intelligenz will Trillium Gold im nächsten Schritt die nächsten Explorationsziele durch Datenintegration und Mustererkennung hervorheben. Weitere Explorationsarbeiten im Rahmen der Feldarbeit beinhalten Schürfungen und Kartierungen, Oberflächenproben, magnetische Rund-/Drohnenuntersuchungen, um regionale geophysikalische Anomalien zu verfeinern und die Erstellung von Bohrzielen.

Willis-Projekt

Darüber hinaus erwarb Trillium vor kurzem ein wichtiges Landpaket südwestlich des zu 100 % unternehmenseigenen Newman Todd Complex, ein Projekt, das zunächst in Richtung Tagebau vorangetrieben wird, mit Tiefenpotenzial im Südwesten, das als Grundstück Willis bekannt ist und dreizehn patentierte Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 229 Hektar umfasst.

Quelle: Trillium Gold

Wie das Grundstück Newman Todd im Norden weist auch Willis viele Ähnlichkeiten mit den großen Goldminen im Osten auf: nämlich Gesteinsarten, Strukturen, Mineralisierung und Alteration. Trotz dieser Eigenschaften wurde das Grundstück seit den 1930er Jahren nur sehr wenig erkundet und ist eines der wenigen noch unerforschten Grundstücke im Red Lake-Grünsteingürtel.

Fazit:

Da Trillium Gold seine Position als dominierendes Explorationsunternehmen in Red Lake weiter ausbaut, werden die Investoren das große Potenzial seines Grundstücksportfolios in Red Lake, das das Unternehmen in den letzten 12 Monaten angehäuft hat, weiterhin genau beobachten und schon bald zu schätzen wissen. Ähnlich wie Great Bear Resources, ist auch Trillium Gold in den Fokus der ganz großen Produzenten gerückt, um deren sinkendes Projektportfolio durch eine Akquisition von 0 auf 100 zu stärken.

