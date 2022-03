PPRO, führender Anbieter von Infrastrukturen für den digitalen Zahlungsverkehr, hat heute die Übernahme von Alpha Fintech, einem Unternehmen der nächsten Generation im Bereich von Zahlungstechnologien, bekannt gegeben. Die Übernahme weitet das Angebot von PPRO aus, stärkt die Präsenz und die Netzwerke des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für seine Kunden.

Die cloudbasierte Plattform von Alpha Fintech erlaubt die nahtlose Integration digitaler Zahlungsprodukte und -dienstleistungen von der Zahlungsabwicklung über das Händlermanagement bis hin zu Risikomanagement, Betrugsprävention und Datenanalyse.

Das auf APAC ausgerichtete Unternehmen hat eine zentrale Rolle bei der Beschleunigung des Wachstums von Banken, Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleistern gespielt, darunter die neuseeländische BNZ und die südostasiatische Super-App Grab.

PPRO ist nun durch die Erweiterung seiner Infrastruktur um die Plattform von Alpha in der Lage, eine Plug-and-Play-Orchestrierungsschicht anzubieten, die es seinen Kunden ermöglicht, Produkte und Dienstleistungen schneller und in größerem Maßstab zu integrieren. Die Kunden können sich auf mehr weltweite Zahlungsströme, die Möglichkeit zur Integration von Drittanwendungen, stärkere Compliance- und Risikofunktionen sowie tiefere Dateneinblicke freuen.

PPRO wird auch die 90 Paytech-Experten von Alpha in seinen Reihen willkommen heißen, die hauptsächlich in Australien und Argentinien, aber auch in den USA und Singapur ansässig sind. Mit ihnen stärkt PPRO seine regionalen Netzwerke und seine Präsenz und treibt sein Ziel voran, ein globales Powerhouse im Zahlungsverkehr zu werden.

Simon Black, CEO von PPRO, sagte zu der Übernahme Folgendes: "Die Übernahme von Alpha Fintech stärkt unsere Position als weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologien und als zuverlässiger Infrastrukturpartner für Zahlungsdienstleister, Unternehmen, Banken und Fintechs."

"Der internationale Zahlungsverkehr entwickelt sich schneller als je zuvor. Wir bieten zusammen mit Alpha die Kerninfrastruktur, die Unternehmen für den Auf- und Ausbau ihrer Zahlungsplattformen benötigen", sagte er weiter.

Oliver Rajic, CEO von Alpha Fintech, äußerte sich ebenfalls positiv über die Transaktion: "Wir wollen den Zahlungsverkehr aufrütteln und demokratisieren. In Anbetracht der weltweiten Reichweite, des Rufs und des Ansehens von PPRO ist das Unternehmen der perfekte Partner, um uns dabei zu helfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Simon Black und seinem Team, um schlüsselfertige End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die alle Aspekte des digitalen Zahlungsverkehrs umfassen."

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2022 abgeschlossen. Financial Technology Partners (FT Partners) fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater für PPRO, Noerr fungierte als Rechtsberater. Morrison Foerster fungierte als Rechtsberater für Alpha Fintech.

Über PPRO

PPRO ist ein Fintech-Unternehmen, das Zahlungsplattformen für Unternehmen internationalisiert und es ihnen gestattet, an der Kasse mehr Auswahl zu bieten und den grenzüberschreitenden Umsatz zu steigern. Zahlungsdienstleister, Unternehmen und Banken, welche die Infrastruktur von PPRO nutzen, können Zahlungsmethoden schneller einführen, die Konversionen an der Kasse optimieren und die Komplexität aufgrund der Verwaltung mehrerer Zahlungsströme reduzieren. Citi, PayPal und Stripe sind nur einige der Namen, die auf PPRO vertrauen, um ihre Plattformen grenzüberschreitend zu erweitern.

