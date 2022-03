Jim Brinksma kommt nach leitenden IT-Führungspositionen bei Ciena BluePlanet, Goldman Sachs und InnovoEdge als Chief Technology Officer zu Megaport

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Network as a Service (NaaS)-Anbieter, gab heute die Ergänzung von Jim Brinksma in der Rolle des Chief Technology Officer zum Führungsteam bekannt. Brinksma wird die globalen Technologie- und Engineering-Organisationen von Megaport leiten und für die Innovations-Roadmap des Unternehmens verantwortlich sein.

Brinksma bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmens-IT, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Blockchain mit. Zuletzt war Brinksma Mitbegründer und CTO von InnovoEdge, das 2021 von Megaport übernommen wurde. Bevor er zu Megaport kam, hatte Jim führende Positionen im Technologiebereich bei Ciena BluePlanet und Goldman Sachs inne. Er diente auch mehr als sieben Jahre in der United States Navy und hat einen Doktortitel von der University of Maryland.

"Wir freuen uns, Jims tiefes technologisches Know-how und seine Führungsrolle in die globalen Technologie- und Ingenieurorganisationen von Megaport einzubringen", sagte Vincent English, CEO von Megaport"Jim war maßgeblich an der Entwicklung und Einführung von Megaport ONE beteiligt, unserer mandantenfähigen White-Label-SaaS-Plattform, die die Erkennung und Bereitstellung von Diensten über die führende Network-as-a-Service-Plattform von Megaport ermöglicht. Wir freuen uns, dass Jim sein beträchtliches Wissen über Cloud, Anwendungen und Netzwerke sowie seine Erfolgsbilanz bei Innovationen bei Megaport und unserer Branche einbringt."

"Ich freue mich sehr, mit Megaport den nächsten Schritt auf unserem Weg als etablierter Marktführer und Innovator auf dem NaaS-Markt zu gehen", sagte Brinksma. "Megaport hat die Art und Weise, wie Unternehmen sich vernetzen, revolutioniert, und ich freue mich darauf, weiterhin mit unseren globalen Teams zusammenzuarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die die Art und Weise, wie Unternehmen die Cloud nutzen, weiter verändern und ihre IT-Architekturen grundlegend verändern werden."

Brinksma wird seinen Sitz in New Jersey, USA, habe und English unterstehen.

Über Megaport

Megaport ist ein führender Anbieter von Lösungen für Network as a Service (NaaS). Über das globale Software Defined Network (SDN) des Unternehmens können Firmen ihr Netzwerk schnell über ein benutzerfreundliches Portal oder über unsere offene API mit Services verbinden. Megaport bietet agile Netzwerkressourcen, mit denen im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen Betriebskosten gesenkt und Markteinführungszeiten verkürzt werden können. Megaport arbeitet mit den weltweit führenden Anbietern von Cloud-Services zusammen, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, sowie mit den größten Betreibern der Welt von Rechenzentren, Systemintegratoren und Anbietern von Managed Services. Megaport ist ein nach ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220308005999/de/

Contacts:

Eric Troyer, Chief Marketing Officer, Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com