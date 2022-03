Die Coca-Cola Company gab heute bekannt, dass sie ihre Geschäftstätigkeit in Russland einstellt.

Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die unzumutbare Auswirkungen infolge der tragischen Ereignisse in der Ukraine erdulden müssen.

Wir werden die Situation und die weiteren Entwicklungen fortlaufend verfolgen und beurteilen.

