DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK; 11:00 Capital Markets Day), Bonn *** 07:00 DE/Brenntag SE, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK; 14:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis, Garching 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK; 15:00 Telefonkonferenz für Analysten), Herzogenaurach 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Februar *** 08:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK; 15:00 Telekonferenz für Analysten und Investoren), Hannover *** 09:30 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:15 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit Kanadas Premierminister Trudeau, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit dem österreichischen Bundespräsidenten van der Bellen, Berlin *** 17:40 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis, Paris - KR/Präsidentschaftswahl in Südkorea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

