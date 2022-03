Mehr als 6.000 Erzeuger und Viehzüchter, Genossenschaften und Agrarindustrien aus sieben autonomen Gemeinschaften entwickeln "La Digitizadora Agraria", das größte Projekt für Wandel in dem Sektor in Spanien. Die Valencianische Regierung wird das Projekt mit einer Investition von 6 Millionen EUR unterstützen, um Versuchs- und Schulungsfelder an vier...

Den vollständigen Artikel lesen ...