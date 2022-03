Der Lagerbestand bei Tafeläpfel liegt per Ende Februar 2022 mit 40'073 t um 2'163 t über dem vom Vorjahr (37'910t). Bei den Tafelbirnen liegt der Lagerbestand per Ende Februar mit 1'975 t um 1'600 t unter dem aus dem Jahre 2021. Es gibt praktisch nur noch Kaiser Alexander am Lager. Dies geht aus der 'Lagerbestand Tafelkernobst per 28. Februar 2022'...

