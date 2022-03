GreenTech Americas macht sich für die zweite Ausgabe am Mittwoch, dem 27., Donnerstag, dem 28., und Freitag, dem 29. April, in dem Querétaro Congress Center (QCC), in Mexiko bereit. Mexiko und seine Region Americas haben ein riesiges Marktpotential für die Gartenbauindustrie. GreenTech ist der globale Treffpunkt für alle mit Gartenbautechnologie beschäftigen Fachleute....

