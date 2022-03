Der IT-Sicherheitsdienstleister legte gerade die Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 fest - diese soll bei 5,38 Euro je Anteilschein liegen. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Regeldividende in Höhe von 3,37 Euro und einer Sonderdividende von 2,01 Euro. Im Jahr davor hatte die Dividende bei 2,54 Euro gelegen. Damit will man der guten Geschäftsentwicklung des Jahres 2021 und der soliden Liquiditätslage Rechnung tragen. Stimmt der Aufsichtsrat dem Vorschlag zu, wird er der am 25. Mai stattfindenden Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

SECUNET SECURITY NETWORKS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de