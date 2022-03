Der amerikanische Immobilienkonzern Sun Communities Inc. (ISIN: US8666741041, NYSE: SUI) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,88 US-Dollar je Aktie aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende für das erste Quartal erfolgt am 15. April 2022 (Record date: 31. März 2022). Im Vergleich zum Vorquartal (0,83 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 6 Prozent. Die Erhöhung ...

