DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE ERHOLUNG ERWARTET - Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der Dax am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13 158 Punkte und damit 2,5 Prozent höher als zum Handelsende am Vortag. Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. "Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom Broker QC Partners mit Blick auf den Dax. Der Leitindex kämpfe einmal mehr um die psychologisch jetzt besonders wichtige Marke von 13 000 Punkten. "Die Aussicht auf eine Stabilisierung lockt jetzt doch einige Schnäppchenjäger in den Markt", folgerte er.

USA: - ÖLPREISSCHUB SORGT FÜR KURSVERLUSTE - Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte der Leitindex Dow Jones Industrial um fast zwei Prozent zugelegt. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,56 Prozent auf 32 632,64 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

ASIEN: - VERLUSTE - Angesichts des Importstopps der USA für Öl aus Russland und Sorgen über steigende Energiepreise haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch nachgegeben. Vor allem die Märkte in China und Hongkong standen kräftig unter Druck. Der Hang Seng Index in Hongkong büßte zuletzt 2,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 2,4 Prozent. Etwas besser war die Stimmung in Japan. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten nur mit einem leichten Abschlag von 0,3 Prozent.



DAX 12831,51 -0,02

XDAX 12997,86 2,72

EuroSTOXX 50 3505,29 -0,20

Stoxx50 3389,00 -0,23



DJIA 32632,64 -0,56

S&P 500 4170,70 -0,72

NASDAQ 100 13267,61 -0,39°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 164,92 -0,02°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0923 0,16

USD/Yen 115,7750 0,12

Euro/Yen 126,4655 0,27°



ROHÖL:





Brent 130,59 2,61 USD WTI 125,67 1,97 USD°

