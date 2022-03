DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Die Ukraine dringt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Er habe seine Haltung zu dieser Frage "schon vor einiger Zeit abgemildert", da die Nato offenbar nicht bereit sei, "die Ukraine zu akzeptieren", sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders ABC. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem "Kompromiss" über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine bereit. Der von der Ukraine angestrebte Nato-Beitritt war nach Angaben Russlands einer der Hauptgründe für die Invasion.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 5.220 +2% 19 5.142 Betriebsergebnis 118 -48% 19 225 Erg vor Steuern 84 -48% 19 160 Ergebnis nach Steuern 61 -57% 19 143 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,32 -54% 19 0,70

- Angaben für Konzern auf Basis fortgeführter Geschäftsbereiche

CONTINENTAL (8:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 8.412 -8% 20 9.121 EBITDA 736 -34% 16 1.108 EBIT bereinigt 251 -- 20 k.A. Ergebnis nach Steuern/Dritten -128 -- 18 k.A. Ergebnis je Aktie unverwässert -0,51 -- 18 k.A.

Weitere Termine:

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Jahresergebnis

09:30 GB/Prudential plc, Jahresergebnis

17:40 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.105,00 +0,9% E-Mini-Future S&P-500 4.181,75 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.293,00 +0,2% Nikkei-225 24.981,19 +0,8% Schanghai-Composite 3.255,25 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 164,84 -11 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 12.831,51 -0,0% DAX-Future 12.990,00 +2,7% XDAX 12.997,86 +2,7% MDAX 28.170,96 -0,6% TecDAX 2.920,93 -2,5% EuroStoxx50 3.505,29 -0,2% Stoxx50 3.389,00 -0,2% Dow-Jones 32.632,64 -0,6% S&P-500-Index 4.170,70 -0,7% Nasdaq-Comp. 12.795,55 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,95 -181

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An Europas Börsen zeichnen sich kleinere Aufschläge zur Eröffnung am Mittwoch ab. Der Handel dürfte wie bereits in den vergangenen Tagen stark von den Schlagzeilen rund um den Krieg in der Ukraine und von hoher Volatilität geprägt sein. Die Unwägbarkeiten des Konflikts sowie die Angst vor einer Stagflation drücken auch weiterhin auf das Sentiment. Der Ölpreis zieht am Morgen leicht an und notiert über der Marke von 130 Dollar das Barrel.

Rückblick: Kaum verändert - Während der Abgabedruck bereits am Vortag abgeflaut war, wurde von kleineren Käufen langfristiger Investoren berichtet, die momentan zur Stabilisierung beitrügen. Für Verunsicherung sorgte der erneut kräftig gestiegene Ölpreis. Unter Abgabedruck standen dagegen die Bundesanleihen, die Staatsanleihen der EU-Peripherie wie auch Frankreichs engten die Zinsdifferenz gegenüber den Bunds ein. Bankentitel legten nach dem Abverkauf der vergangenen Tage um 1,7 Prozent zu. Die Gewinner der jüngsten Zeit, die Minen-Werte, gaben 1,1 Prozent nach. Dies legte nahe, dass hier einige Investoren ihre Positionen zurückdrehten. Telecom Italia stiegen nach einem Bericht um 5,8 Prozent. Darin wurde angedeutet, dass ein Teil des Vorstands nun offen sein könnte für ein Angebot von KKR. Nach Details zum Kapitalmarkttag ging es für Danone um 1,2 Prozent nach unten. Stifel sprach von einer Evolution statt einer Revolution. Andritz hat derweil besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Die Titel verteuerten sich um 8,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Sehr schwach tendierten Bundesanleihen. Den Grund lieferte ein Bericht, wonach die EU eine große Bond-Emission zur Finanzierung von Energie- und Rüstungsinvestitionen plane. Im Anleihehandel wurde das als Schritt hin zu einer Vergemeinschaftung der Schulden in der EU gewertet, was auf der Kreditwürdigkeit Deutschlands laste. Uniper schlossen kaum verändert, das Unternehmen schreibt 987 Millionen Euro ab, weil die Gasleitung Nord Stream 2 nach Russland nicht in Betrieb geht. Schaeffler gewannen 7,7 Prozent. Der AutomobilzZulieferer hatte besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Zu den Profiteuren der steigenden Preise für Energie gehörten Verbio (+6,9%) und Cropenergies (+6,3%).

XETRA-NACHBÖRSE

Kräftig im Plus haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt, obwohl die US-Börsen ihre zwischenzeitlich gesehenen deutlichen Kursgewinne nicht halten konnten und ins Minus gedreht hatten. Nach den jüngsten heftigen Verlusten am deutschen Aktienmarkt dürften einige Anleger das deutlich niedrigere Niveau zum Wiedereinstieg genutzt haben. Abseits von Ukrainekrieg und Ölpreisrally war die Nachrichtenlage dünn.

In der dritten Reihe erholten sich Cytotools auf Tradegate um 18 Prozent, nachdem sie im Xetra-Handel um fast 20 Prozent abgestürzt waren. Das Unternehmen hatte am Abend einen Einigungsvertrag mit der Dermatools Biotech GmbH vermeldet, mit dem "Auseinandersetzungen" zwischen beiden Unternehmen beendet worden seien. Die Einigung mache den Weg frei für eine erfolgreiche Entwicklung des Produkts DermaPro der DermaTools Biotech und für eine Kapitalerhöhung bei der Cytotools AG.

USA - AKTIEN

Leichter - Die Nachrichtenlage um den Ukrainekrieg hat die Wall Street am Dienstag auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Anfängliche Stabilisierungsansätze verpufften rasch angesichts rasant steigender Ölpreise und andauernder russischer Angriffe auf ukrainische Städte. Um die Mittagszeit drehten die Kurse ins Plus und legten kräftig zu, als der ukrainische Präsident Selenskyj verlauten ließ, er beharre nicht mehr auf einer Nato-Mitgliedschaft seines Landes. Die Gewinne bröckelten aber bald, zumal sich Inflations- und Konjunktursorgen aufgrund weiter steigender Ölpreise hartnäckig hielten. Dass US-Präsident Biden offiziell ein Importverbot für russisches Öl und Gas verkündete, bremste den Anstieg kaum. Chevron stiegen mit der Ölpreisrally um 5,2 Prozent auf Rekordhoch. Die Wettbewerberpapiere von Exxon Mobil kletterten um 0,7 Prozent. Ein positiver Analystenkommentar verhalf Caterpillar zu einem Plus von 6,8 Prozent. Jefferies hatte die Aktie des Baumaschinenherstellers auf "Kaufen" hochgestuft und als "starke Absicherung" gegen die Rohstoffinflation bezeichnet.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,60 +5,7 1,54 87,1 5 Jahre 1,79 +8,2 1,71 52,8 7 Jahre 1,84 +8,8 1,75 40,3 10 Jahre 1,85 +8,3 1,77 34,3 30 Jahre 2,24 +4,1 2,19 33,5

Anleihen waren nicht gefragt, weil die steigenden Preise für Energie und Agrarrohstoffe Inflationsängste befeuerten. Sinkende Notierungen trieben die Renditen nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0926 +0,2% 1,0902 1,0882 -3,9% EUR/JPY 126,53 +0,3% 126,10 125,87 -3,3% EUR/CHF 1,0137 +0,0% 1,0760 1,0120 -2,3% EUR/GBP 0,8325 +0,0% 0,8323 0,8309 -0,9% USD/JPY 115,81 +0,1% 115,68 115,67 +0,6% GBP/USD 1,3125 +0,2% 1,3098 1,3097 -3,0% USD/CNH 6,3230 -0,0% 6,3245 6,3260 -0,5% Bitcoin BTC/USD 41.402,15 +7,3% 38.571,94 38.307,43 -10,5%

Der US-Dollar fiel mit der Nachricht von einem möglichen Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft zeitweise deutlicher zurück, im späten Handel verlor der Dollarindex noch 0,2 Prozent. Ein weiterer Anstieg in den kommenden Tagen sei aber plausibel, hieß es im Handel mit Blick auf das 21-Monatshoch des Vortages.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 125,88 123,70 +1,8% 2,18 +69,1% Brent/ICE 130,81 127,98 +2,2% 2,83 +69,7%

