Nach dem durchwachsenen Vortagshandel steuert der DAX am Mittwoch auf einen erneuten Erholungsversuch zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start auf 13.158 Punkte und damit 2,5 Prozent höher als zum Handelsende am Vortag.Das Geschehen rund um den Ukraine-Krieg dominiert weiter. Öl- und Gaspreise steigen, internationale Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. "Die Stabilisierung geht in die nächste Runde", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann vom ...

