The following instruments on XETRA do have their first trading 09.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.03.2022Aktien1 SE0016785513 Agilit Holding AB2 CA5839352005 Medallion Resources Ltd.3 AU000000SGC8 Sacgasco Ltd.4 BMG2118Q1006 China Shandong Hi-Speed Financial Group Ltd.5 ES0105611000 Singular People S.A.6 CA87505Y4094 Tamarack Valley Energy Ltd.7 US26414D1063 The Duckhorn Portfolio Inc.Anleihen/ETP1 US438127AB80 Honda Motor Co. Ltd.2 USU3002LAF95 Exelon Corp.3 AT0000A2VKS3 Erste Group Bank AG4 DE000LB2BPR9 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000HVB6GT7 UniCredit Bank AG6 US22822VAZ40 Crown Castle International Corp.7 US438127AC63 Honda Motor Co. Ltd.8 US438127AA08 Honda Motor Co. Ltd.9 DE000HLB71V2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB70J9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB70N1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB70H3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB70F7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB70E0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB70C4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB70D2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB70A8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 US91282CED92 United States of America19 GB00BLBDZV05 Global X Bitcoin ETP20 GB00BLBDZW12 Global X Ethereum ETP