Die Wertschätzung für das Wertpapier der Industrial & Commercial Bank of China hat sich an der Börse am Mittwoch kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 0,52 Euro. Der Kurs der Aktie der Industrial & Commercial Bank of China zeigt sich zur Stunde kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages.

Den vollständigen Artikel lesen ...