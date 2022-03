Adidas will im laufenden Jahr den Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten von 9,5 Prozent liegt. Getragen werden soll das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der europäischen Region (EMEA). In der Prognose ist ein deutliches Russland-Risiko enthalten.Der Umsatzrückgang aus dem Russland/GUS-Geschäft könnte laut Adidas 250 Millionen Euro betragen - was rund 50 Prozent der Gesamterlöse des Unternehmens in der Region entspricht. Adidas hat im Zusammenhang ...

