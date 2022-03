Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021 die Umsatzmarke von 300 Mio. Euro deutlich übertroffen (Vorjahr: 263 Mio. Euro). Zudem habe der Anbieter von Holzfaserplatten nach eigenen Angaben eine EBITDA-Marge von über 20% im abgelaufene Geschäftsjahr erzielt. Die Auftragslage sei auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 "sehr gut", so sei die Nachfrage nach HDF- und MDF-Platten in den ersten zwei Monaten weiterhin sehr hoch. Dies werde nach Einschätzungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH auch in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...