München (ots) -Am 03. und 04. September öffnet das SUPERBLOOM Festival im Münchner Olympiapark seine Tore und lädt in eine unvergessliche Erlebniswelt ein. Die Besucher*innen erwarten nationale und internationale Superstars auf mehreren Bühnen sowie zahlreiche Experience-Bereiche mit unterschiedlichen Unterhaltungsschwerpunkten.Nachdem erste Acts wie David Guetta, Alan Walker, Purple Disco Machine, Joel Corry, Glass Animals, AnnenMayKantereit, LEA oder KRAFTKLUB bereits bestätigt sind, wird das Line-Up nun um zahlreiche Megastars ergänzt. Neben den Deutschland-exklusiven Auftritten von DJ Calvin Harris, Rapper Macklemore und Sängerin Willow, geben Grime-Superstar Skepta und Rapperin Megan Thee Stallion ihr München-Debüt. Geballte Frauenpower kommt mit Rita Ora, Little Simz, Mimi Webb und Alli Neumann. Auch die Band Years & Years und der Newcomer im Deutschrapp Schmyt gehören zu den bestätigten Acts. Zudem wird die Bestsellerautorin und Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette eine Keynote halten und die Comedians Kurt Krömer und Kaya Yanar für zahlreiche Lacher sorgen. Viele weitere Künstler*innen und Podcaster*innen sind ebenfalls Teil des Line-Ups.Das SUPERBLOOM ist mehr als ein reines Musikfestival. In insgesamt 11 Experience-Bereichen gibt es überall etwas zu entdecken, erleben und mitzugestalten: Ein Lifestyle-Sports-Areal, eine Kids-Arena, ein Bereich für Wissenschaft und Forschung, ein Nachhaltigkeitsbereich sowie Kunst, Urban Art, Akrobatik, Zirkus, Tanz und Performance finden sich auf der weitläufigen Veranstaltungsfläche des Olympiageländes.Die Veranstalter freuen sich das SUPERBLOOM Festival erstmals in München umzusetzen und gehen von einer normalen Festival-Saison ohne große Einschränkungen aus. Alle Regelungen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten, werden umgesetzt. Das 2-Tage-Ticket ist ab 169 EUR erhältlich. Teen-Tickets für 12-15-Jährige werden für 99 EUR und limitierte Kids-Tickets kostenlos angeboten. Der Vorverkauf der 1-Tage-Tickets startet jetzt. Alle Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden stehen auf media.superbloom.de zur Verfügung. Die Akkreditierung für Medien ist ab jetzt geöffnet.