DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 09-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 8 March 2022 it purchased a total of 430,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.182 GBP0.981 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.128 GBP0.941 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.168083 GBP0.968696

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 730,046,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4082 1.136 XDUB 08:09:39 00057516817TRLO0 4831 1.128 XDUB 08:10:21 00057516887TRLO0 4019 1.166 XDUB 08:26:09 00057518592TRLO0 4019 1.162 XDUB 08:30:53 00057519103TRLO0 3953 1.162 XDUB 08:30:53 00057519102TRLO0 4054 1.160 XDUB 08:30:53 00057519106TRLO0 3698 1.158 XDUB 08:43:58 00057520527TRLO0 4367 1.154 XDUB 08:44:22 00057520608TRLO0 4013 1.164 XDUB 09:06:27 00057522859TRLO0 4032 1.170 XDUB 09:20:30 00057524089TRLO0 2382 1.168 XDUB 09:31:54 00057524799TRLO0 150 1.168 XDUB 09:31:54 00057524798TRLO0 1500 1.168 XDUB 09:31:54 00057524800TRLO0 4032 1.170 XDUB 09:31:54 00057524801TRLO0 1500 1.170 XDUB 09:31:54 00057524802TRLO0 539 1.170 XDUB 09:31:54 00057524803TRLO0 3792 1.168 XDUB 09:33:05 00057524903TRLO0 4426 1.166 XDUB 09:34:22 00057525056TRLO0 1369 1.168 XDUB 10:02:35 00057526594TRLO0 2500 1.168 XDUB 10:02:35 00057526593TRLO0 3750 1.168 XDUB 10:02:35 00057526592TRLO0 3698 1.164 XDUB 10:10:55 00057527085TRLO0 643 1.164 XDUB 10:10:55 00057527084TRLO0 1821 1.164 XDUB 10:10:55 00057527083TRLO0 1212 1.164 XDUB 10:10:55 00057527082TRLO0 3926 1.162 XDUB 10:11:09 00057527098TRLO0 4241 1.162 XDUB 10:18:08 00057527600TRLO0 3061 1.162 XDUB 10:45:32 00057529076TRLO0 3762 1.162 XDUB 10:45:32 00057529075TRLO0 511 1.162 XDUB 10:45:32 00057529074TRLO0 97 1.162 XDUB 10:45:32 00057529073TRLO0 1271 1.168 XDUB 11:12:04 00057530312TRLO0 3729 1.168 XDUB 11:12:04 00057530311TRLO0 43 1.178 XDUB 11:36:08 00057531560TRLO0 727 1.178 XDUB 11:36:08 00057531561TRLO0 2667 1.178 XDUB 11:36:11 00057531562TRLO0 732 1.178 XDUB 11:36:25 00057531569TRLO0 7443 1.180 XDUB 11:52:51 00057532494TRLO0 504 1.178 XDUB 11:52:51 00057532498TRLO0 201 1.178 XDUB 11:52:51 00057532497TRLO0 350 1.178 XDUB 11:52:51 00057532496TRLO0 598 1.178 XDUB 11:52:51 00057532495TRLO0 369 1.178 XDUB 11:52:51 00057532500TRLO0 544 1.178 XDUB 11:52:51 00057532499TRLO0 1222 1.178 XDUB 11:52:51 00057532503TRLO0 44 1.178 XDUB 11:52:51 00057532502TRLO0 136 1.178 XDUB 11:52:51 00057532501TRLO0 4180 1.178 XDUB 11:52:51 00057532504TRLO0 4082 1.174 XDUB 12:08:21 00057533360TRLO0 21 1.180 XDUB 12:23:18 00057534285TRLO0 692 1.182 XDUB 12:24:45 00057534372TRLO0 4439 1.182 XDUB 12:32:33 00057534799TRLO0 400 1.182 XDUB 12:32:33 00057534800TRLO0 237 1.182 XDUB 12:32:33 00057534801TRLO0 2500 1.182 XDUB 12:32:33 00057534802TRLO0 439 1.182 XDUB 12:32:33 00057534803TRLO0 4395 1.178 XDUB 12:32:33 00057534806TRLO0 898 1.178 XDUB 12:50:53 00057535669TRLO0 3254 1.178 XDUB 12:50:53 00057535668TRLO0 3515 1.176 XDUB 12:51:23 00057535708TRLO0 761 1.176 XDUB 12:51:23 00057535709TRLO0 531 1.172 XDUB 13:02:05 00057536201TRLO0 2500 1.172 XDUB 13:02:05 00057536200TRLO0 747 1.172 XDUB 13:02:05 00057536199TRLO0 789 1.170 XDUB 13:02:07 00057536204TRLO0 649 1.170 XDUB 13:07:08 00057536449TRLO0 2541 1.170 XDUB 13:11:25 00057536746TRLO0 3610 1.168 XDUB 13:19:21 00057537197TRLO0 4299 1.162 XDUB 13:23:03 00057537339TRLO0 1000 1.158 XDUB 13:30:30 00057537721TRLO0 35 1.164 XDUB 13:52:39 00057539202TRLO0 947 1.168 XDUB 13:57:10 00057539810TRLO0 610 1.168 XDUB 13:57:10 00057539809TRLO0 572 1.168 XDUB 13:57:10 00057539808TRLO0 4158 1.170 XDUB 13:58:28 00057539911TRLO0 4207 1.170 XDUB 14:01:16 00057540136TRLO0 763 1.172 XDUB 14:15:25 00057541211TRLO0 754 1.172 XDUB 14:15:25 00057541210TRLO0 190 1.172 XDUB 14:15:25 00057541215TRLO0 58 1.172 XDUB 14:15:25 00057541214TRLO0 1292 1.172 XDUB 14:15:25 00057541213TRLO0 526 1.172 XDUB 14:15:25 00057541212TRLO0 1250 1.170 XDUB 14:19:04 00057541620TRLO0 1250 1.170 XDUB 14:19:04 00057541619TRLO0 1024 1.170 XDUB 14:19:04 00057541618TRLO0 1391 1.174 XDUB 14:22:26 00057541976TRLO0 2163 1.174 XDUB 14:28:25 00057542451TRLO0 807 1.174 XDUB 14:28:25 00057542450TRLO0 2036 1.174 XDUB 14:28:25 00057542449TRLO0 1628 1.174 XDUB 14:31:16 00057542816TRLO0 162 1.174 XDUB 14:31:16 00057542815TRLO0 1122 1.174 XDUB 14:31:16 00057542814TRLO0 1000 1.174 XDUB 14:31:16 00057542813TRLO0 1626 1.174 XDUB 14:31:16 00057542812TRLO0 5 1.174 XDUB 14:31:16 00057542811TRLO0 160 1.174 XDUB 14:31:16 00057542810TRLO0 101 1.174 XDUB 14:31:16 00057542809TRLO0 252 1.174 XDUB 14:31:16 00057542808TRLO0 203 1.174 XDUB 14:31:16 00057542807TRLO0 395 1.174 XDUB 14:31:16 00057542806TRLO0 303 1.174 XDUB 14:31:16 00057542805TRLO0 880 1.174 XDUB 14:31:16 00057542804TRLO0 4328 1.172 XDUB 14:31:20 00057542850TRLO0 4074 1.170 XDUB 14:40:28 00057544550TRLO0 3246 1.170 XDUB 14:42:36 00057544794TRLO0 1517 1.176 XDUB 14:54:02 00057546190TRLO0 626 1.176 XDUB 14:54:02 00057546189TRLO0 2271 1.176 XDUB 14:54:02 00057546191TRLO0 3770 1.176 XDUB 14:54:02 00057546192TRLO0 697 1.176 XDUB 15:02:00 00057547083TRLO0 2500 1.176 XDUB 15:02:00 00057547082TRLO0 963 1.176 XDUB 15:02:00 00057547081TRLO0 4088 1.172 XDUB 15:04:16 00057547651TRLO0 150 1.172 XDUB 15:06:30 00057547965TRLO0 62 1.172 XDUB 15:06:34 00057547971TRLO0 4435 1.176 XDUB 15:18:24 00057549379TRLO0 3763 1.176 XDUB 15:18:24 00057549378TRLO0 1137 1.172 XDUB 15:19:34 00057549625TRLO0 1217 1.172 XDUB 15:19:34 00057549626TRLO0 1190 1.172 XDUB 15:19:53 00057549653TRLO0 105 1.172 XDUB 15:19:53 00057549655TRLO0 109 1.172 XDUB 15:19:53 00057549654TRLO0 630 1.172 XDUB 15:19:58 00057549669TRLO0 2407 1.170 XDUB 15:25:49 00057550464TRLO0 1000 1.170 XDUB 15:25:49 00057550463TRLO0 760 1.170 XDUB 15:25:49 00057550462TRLO0 1240 1.164 XDUB 15:31:51 00057551371TRLO0 1250 1.164 XDUB 15:31:51 00057551370TRLO0 1250 1.164 XDUB 15:31:51 00057551369TRLO0 557 1.164 XDUB 15:31:51 00057551368TRLO0 17 1.164 XDUB 15:31:51 00057551373TRLO0 950 1.164 XDUB 15:32:51 00057551620TRLO0 1219 1.164 XDUB 15:32:59 00057551642TRLO0 443 1.164 XDUB 15:33:13 00057551703TRLO0 2783 1.164 XDUB 15:34:18 00057551837TRLO0 1451 1.164 XDUB 15:34:18 00057551836TRLO0 1272 1.164 XDUB 15:34:18 00057551838TRLO0 954 1.162 XDUB 15:39:25 00057552479TRLO0 218 1.168 XDUB 15:53:23 00057554264TRLO0 383 1.168 XDUB 15:53:23 00057554265TRLO0 2333 1.168 XDUB 15:53:23 00057554266TRLO0 2666 1.166 XDUB 15:53:23 00057554267TRLO0 491 1.168 XDUB 15:53:23 00057554268TRLO0 2609 1.166 XDUB 15:53:23 00057554272TRLO0 2609 1.166 XDUB 15:53:23 00057554271TRLO0 887 1.168 XDUB 15:53:23 00057554274TRLO0 3034 1.168 XDUB 15:53:23 00057554273TRLO0 1303 1.166 XDUB 15:53:23 00057554276TRLO0 1307 1.166 XDUB 15:53:23 00057554275TRLO0 1164 1.164 XDUB 15:57:51 00057554967TRLO0 2215 1.164 XDUB 15:57:51 00057554966TRLO0 2214 1.164 XDUB 15:57:51 00057554965TRLO0 1 1.164 XDUB 16:04:36 00057556067TRLO0 821 1.164 XDUB 16:04:36 00057556066TRLO0 3305 1.164 XDUB 16:04:36 00057556065TRLO0 762 1.168 XDUB 16:10:18 00057556746TRLO0 305 1.168 XDUB 16:10:18 00057556745TRLO0 3552 1.168 XDUB 16:10:18 00057556748TRLO0 810 1.168 XDUB 16:10:18 00057556747TRLO0 677 1.166 XDUB 16:11:02 00057556811TRLO0 2410 1.166 XDUB 16:11:02 00057556813TRLO0 1250 1.166 XDUB 16:11:02 00057556812TRLO0 4052 1.166 XDUB 16:11:49 00057556868TRLO0 895 1.166 XDUB 16:13:13 00057556997TRLO0 303 1.166 XDUB 16:14:53 00057557282TRLO0 63 1.166 XDUB 16:21:03 00057558126TRLO0 1000 1.166 XDUB 16:21:03 00057558125TRLO0 1000 1.166 XDUB 16:21:03 00057558124TRLO0 1000 1.166 XDUB 16:21:03 00057558123TRLO0 1250 1.166 XDUB 16:22:00 00057558279TRLO0 1009 1.166 XDUB 16:22:00 00057558278TRLO0 1722 1.166 XDUB 16:22:00 00057558281TRLO0 212 1.166 XDUB 16:22:00 00057558280TRLO0 699 1.162 XDUB 16:22:03 00057558313TRLO0 2129 1.162 XDUB 16:23:01 00057558496TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3876 94.10 XLON 08:10:21 00057516888TRLO0 294 96.80 XLON 08:26:09 00057518593TRLO0 3191 96.80 XLON 08:26:09 00057518594TRLO0 3838 96.60 XLON 08:28:22 00057518831TRLO0 3349 96.60 XLON 08:30:53 00057519105TRLO0 212 96.60 XLON 08:30:53 00057519104TRLO0 52 96.50 XLON 08:34:37 00057519564TRLO0 70 96.50 XLON 08:34:37 00057519563TRLO0 1760 96.50 XLON 08:34:37 00057519566TRLO0 1987 96.50 XLON 08:34:37 00057519565TRLO0 2000 96.30 XLON 08:44:19 00057520599TRLO0 2000 96.30 XLON 08:45:47 00057520795TRLO0 3175 96.30 XLON 08:51:10 00057521379TRLO0 2000 97.40 XLON 09:20:13 00057524045TRLO0 904 97.40 XLON 09:20:13 00057524046TRLO0 1932 97.40 XLON 09:20:13 00057524047TRLO0 3811 97.40 XLON 09:20:13 00057524048TRLO0 789 97.20 XLON 09:27:43 00057524545TRLO0 2000 97.00 XLON 09:34:22 00057525055TRLO0 3309 96.70 XLON 09:53:02 00057526137TRLO0 3848 96.70 XLON 10:06:44 00057526831TRLO0 3508 97.70 XLON 11:31:30 00057531294TRLO0 3400 97.80 XLON 11:48:49 00057532259TRLO0 409 97.80 XLON 11:48:49 00057532260TRLO0 3922 97.50 XLON 12:00:00 00057532874TRLO0 3250 97.90 XLON 12:18:31 00057534084TRLO0 1231 98.10 XLON 12:32:33 00057534804TRLO0 1996 98.10 XLON 12:32:33 00057534805TRLO0 3602 97.70 XLON 12:52:01 00057535751TRLO0 3458 97.30 XLON 14:19:04 00057541616TRLO0 3703 97.20 XLON 14:19:04 00057541617TRLO0 3515 97.30 XLON 14:38:02 00057544177TRLO0 514 97.30 XLON 15:04:58 00057547738TRLO0 3234 97.30 XLON 15:06:18 00057547943TRLO0 2000 97.50 XLON 15:18:24 00057549380TRLO0 1287 96.90 XLON 15:25:49 00057550466TRLO0 2000 96.90 XLON 15:25:49 00057550465TRLO0 670 96.50 XLON 15:37:02 00057552221TRLO0 5549 96.30 XLON 15:38:20 00057552336TRLO0 5002 96.30 XLON 15:38:20 00057552337TRLO0 713 96.50 XLON 15:53:23 00057554269TRLO0 1000 96.50 XLON 15:53:23 00057554270TRLO0 1327 96.50 XLON 15:53:23 00057554278TRLO0 738 96.50 XLON 15:53:23 00057554277TRLO0 2535 96.50 XLON 15:57:23 00057554913TRLO0 539 96.50 XLON 15:57:23 00057554912TRLO0 145 96.50 XLON 15:57:23 00057554911TRLO0 167 96.50 XLON 15:57:23 00057554910TRLO0 11103 96.80 XLON 16:21:03 00057558121TRLO0 3703 96.70 XLON 16:21:03 00057558122TRLO0 3940 96.80 XLON 16:21:03 00057558127TRLO0 803 96.70 XLON 16:22:00 00057558285TRLO0 1300 96.70 XLON 16:22:00 00057558284TRLO0 985 96.70 XLON 16:22:00 00057558283TRLO0 267 96.70 XLON 16:22:00 00057558282TRLO0 188 96.70 XLON 16:23:00 00057558492TRLO0 1300 96.70 XLON 16:23:00 00057558491TRLO0 1300 96.70 XLON 16:23:00 00057558490TRLO0 1300 96.70 XLON 16:23:00 00057558489TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 147741 EQS News ID: 1297667 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1297667&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)