Der Krieg in der Ukraine könnte für den russischen Staatskonzern zu einem absoluten Fiasko werden. Denn immer mehr Länder setzen alles daran, sich von russischem Gas und Öl zu machen. So hat nun auch Italien angekündigt, den "Gashahn" zuzudrehen. Mit rund 30 Milliarden Kubikmetern importierten Gases gehört Italien zwar eher zu den kleineren Kunden Gazproms, doch das Beispiel dürfte Schule machen.

So will Italien diese Importe über andere Lieferanten auffangen, um so die Unabhängigkeit von Russland zu gewährleisten. Für Gazprom-Aktionäre dürfte das ein weiterer heftiger Rückschlag werden, nachdem die Anleger zuletzt ohnehin schon extrem leiden mussten. Schließlich ist der Aktienkurs von knapp acht Euro innerhalb weniger Tage auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...