9,3%ige Dividendenrendite aufgrund von Sonderdividende

Gestern hat ecotel communication bekannt gegeben, die Aktionäre stärker als bislang erwartet an der Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung teilhaben zu lassen. So wird der voraussichtlich am 08.07.2022 stattfindenden Hauptversammlung ein Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 2,25 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,14) unterbreitet werden. Die vorgeschlagene Ausschüttung setzt sich aus einer Basisdividende in Höhe von EUR 0,70 und einer Sonderdividende in Höhe von EUR 1,55 je Aktie zusammen. Die Sonderdividende soll nach Unternehmensangaben vor dem Hintergrund der positiven Ertragsentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr 2021e ausgeschüttet werden. Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von EUR 24,20 je Aktie entspricht dieser Ausschüttungsvorschlag einer Dividendenrendite von 9,3%, eine Höhe, wie sie aktuell von keinem Unternehmen aus einem der Auswahlindizes der Deutschen Börse angeboten wird.



Für die Folgejahre wurde die Beibehaltung der bisherigen Ausschüttungspolitik in Aussicht gestellt. Diese sieht eine Dividende von mindestens 50% des Konzernergebnisses je Aktie vor. Bezogen auf die von uns für das laufende Geschäftsjahr 2022e erwartete Ausschüttung von EUR 0,90 beträgt die erwartete Dividendenrendite 2023e (ohne Bonusdividende) 3,7%.

Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 41,20 je Aktie sowie unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.



