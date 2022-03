- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handelstag nahe der Tagestiefs. Der S&P 500 fiel um 0,73%, der Dow Jones um 0,56% und der Nasdaq 100 um 0,28%. - Die Aktien in Asien wurden gemischt gehandelt - der Nikkei fiel um 0,3%, während der S&P/ASX 200 um 1% zulegte. Die Indizes aus China stürzten ab und schlossen 1,7-5,0% niedriger. - Die DE30-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin. - Die Vereinigten Staaten kündigten ein vollständiges Verbot für russisches Öl, Erdgas und Kohle an. Das Vereinigte Königreich kündigte an, dass es in den kommenden ...

