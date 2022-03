Die Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001) will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 1,18 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Hauptversammlung der im SDAX notierten Gesellschaft findet am 19. Mai 2022 statt. Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat im Jahr 2021 insgesamt 0,58 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Im Mai 2021 wurden 0,26 Euro bezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...