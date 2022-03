Genf (ots) -L'Oréal Schweiz gibt mit Thomas Schwulera den neuen General Manager der Division L'Oréal Professionelle Produkte bekannt. Der Geschäftsbereich schliesst die Kategorien Haarpflege, Haarcoloration sowie professionelle Tools ein, die mit Marken wie L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Steampod und Shu Uemura ein starkes Portfolio bilden. Thomas Schwulera tritt damit die Nachfolge von Michel Toth an, der in seinem Heimatland Belgien neue Aufgaben bei L'Oréal übernommen hat.Mit langjähriger Erfahrung in der Gruppe hat Thomas Schwulera sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige digitale Transformation im Schweizer Coiffeur-Markt weiter voranzutreiben, um auf aktuelle Bedürfnisse von Coiffeur-Salons mit zeitgerechten Lösungen zu reagieren. Im Fokus stehen Projekte wie die Online-Ausbilungsplattform L'Oréal Access, die Online-Bestellplattform L'Oréal Partner Shop oder eine neue Online-Plattform, die es Coiffeuren ermöglichen wird, Inhalte automatisiert auf ihren Social Media Profilen zu posten. Ein weiteres Kernthema ist die Unterstützung von Coiffeuren, um wieder mehr Konsumenten zu einem Besuch im Salon zu motivieren. Eine Priorität ist die Förderung innovativer Pflege- und Colorations-Services mit einmaligen Produkterlebnissen, wie zum Beispiel der Service Metal-Dx mit patentierter Technologie zur Neutralisierung von Metallen in der Haarfaser, der bei Colorations-Anwendungen zu 87% weniger Haarbruch führt.Mit exklusiven Partnerschaften und Innovationen wie Recup'hair und L'Oréals Water Saver hat sich die Division L'Oréal Professionelle Produkte Schweiz bereits als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit positioniert und trägt mit ihrem Programm "Hairstylists for the Future" massgeblich zu den ambitionierten Zielen der globalen Strategie L'Oréal for the Future bei.Thomas Schwuleras vielfältige und umfangreiche Expertise, sowie kundenorientierte Vision stellen entscheidende Faktoren für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung der Division L'Oréal Professionelle Produkte auf dem Schweizer Markt dar.Der geborene Deutsche Thomas Schwulera verfügt über einen Abschluss als Diplom-Ökonom der Universität Hannover. Im Jahr 2007 kam er als Product Manager zu L'Oréal in Deutschland und hatte in den folgenden Jahren mehrere Positionen in Frankreich und Deutschland inne, unter anderem als Brand General Manager der regionalen Zone Osteuropa. In seiner Funktion überwachte er das G&V-Management der Division L'Oréal Professionelle Produkte und unterstützte Länder bei der Steigerung ihrer Markenpräsenz unter den Verbrauchern. Mit der Ausrichtung der Omni-Channel-Strategie trug er massgeblich zum Wachstum des E-Commerce im gesamten Geschäftsbereich bei. In seiner darauffolgenden Rolle als Head of E-Commerce in 2019 leitete er erfolgreich alle digitalen Aktivitäten der Division in Osteuropa und förderte die kontinuierliche Expansion mit neuen strategischen Partnern.Über L'OréalL'Oréal hat sich seit über 110 Jahren der Schönheit verschrieben. Mit dem einzigartigen internationalen Portfolio von 35 verschiedenen und sich ergänzenden Marken erzielte die Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von 32,28 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit 85.400 Mitarbeiter. Als global führendes Schönheitsunternehmen ist L'Oréal in allen Vertriebsnetzen präsent: Massenmarkt, Kaufhäuser, Apotheken und Drogerien, Friseursalons, Reiseeinzel-Handel, Markeneinzelhandel und E-Commerce.Forschung und Innovation und ein engagiertes Forschungsteam von 4.000 Mitarbeitern stehen im Mittelpunkt der Strategie von L'Oréal, um die Schönheitswünsche auf der ganzen Welt zu erfüllen. L'Oréal hat sich konzernweit ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 gesetzt und möchte sein Ökosystem für eine integrativere und nachhaltigere Gesellschaft stärken.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.loreal.com/en/mediaroomPressekontakt:Danielle BrynerDirector Corporate Affairs, Engagement & SustainabilityMobile: +41 78 861 15 76danielle.bryner@loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Suisse SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051682/100886169