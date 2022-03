DJ Starkes Asien-Geschäft schiebt Prudential-Gewinn an

Von Yongchang Chin

LONDON (Dow Jones)--Für den Finanz- und Versicherungskonzern Prudential macht sich die Ausrichtung seines Geschäfts auf Asien bezahlt. Dank des starken Asien-Geschäfts kletterte der bereinigte operative Gewinn aus fortgeführtem Geschäft im vergangenen Jahr auf 3,23 Milliarden US-Dollar von 2,76 Milliarden im Jahr davor, wie die Prudential plc mitteilte. Zwar sei das Geschäft in Hongkong von der nach wie vor geschlossenen Grenze zu Festland-China beeinträchtigt worden, zugleich habe die gute Entwicklung in anderen Märkten wie Festland-China, Indien, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Thailand für einen Ausgleich gesorgt.

Prudential sei mit einer starken Bilanz und Kapitalposition in das Jahr 2022 gestartet, so das Unternehmen. Zwar bleibe der Zeitpunkt der Öffnung der Grenze zu Hongkong ungewiss, und Covid-19 werde weiterhin Folgen haben. Der Krieg in der Ukraine werde voraussichtlich weitere Auswirkungen auf die globalen Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie auf die geopolitischen Beziehungen haben. Prudential sei jedoch überzeugt, dass der Fokus auf Qualitätsgeschäft und operative Effizienz die richtige Strategie für den Umgang mit volatilen Geschäftsbedingungen sei.

March 09, 2022

