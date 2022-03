An der Börse reift die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Entsprechend stark präsentiert sich der DAX, der eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra rund vier Prozent im Plus notiert. Das Fundament, auf dem die Erholung gebaut ist, ist allerdings sehr brüchig. Mehr dazu im DAX-Check.

Den vollständigen Artikel lesen ...