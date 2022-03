DJ MÄRKTE EUROPA/DAX schießt mit Hoffnung auf Diplomatie um 4% nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen geht es zum Start am Mittwoch in einer Erholungsbewegung nach den derben Einbußen wegen des Ukraine-Kriegs kräftig aufwärts. Der DAX schießt um 4,0 Prozent auf 13.347 Punkte nach oben. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 3,8 Prozent. Am Devisenmarkt kann sich der Euro etwas erholen, während die Anleihekurse nachgeben, die Renditen also steigen.

Treibend wirken Hoffnungen auf der Diplomatie im Ukraine-Konflikt. So wollen sich der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainisches Gegenüber Dmytro Kuleba am Donnerstag in der Türkei treffen. Zudem dringt die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Der von der Ukraine angestrebte Nato-Beitritt war nach Angaben Russlands einer der Hauptgründe für die Invasion. Daneben hat sich China als Vermittler angeboten.

Die Ölpreise steigen derweil weiter, ohne dass aber die jüngsten Rekordhochs erreicht werden, nachdem die US-Regierung am Vortag wie erwartet ein Importverbot für russisches Öl und Gas verhängt hat.

Auto- und Bankaktien vorne

Am stärksten legen bei den Branchen die besonders gebeutelten Autoaktien zu und zwar um 4,8 Prozent. Dahinter folgen die Banktitel (+4,6%). Sie werden auch gekauft, weil am Anleihemarkt die Renditen wieder steigen, zumal die Inflation globale weiter stark erhöht ist und die Notenbanken darauf auch trotz des Ukrainekriegs mit Zinserhöhungen reagieren dürften.

Bei den Einzelwerten bewegen auch Quartalszahlen die Kurse. Die Geschäftszahlen der Deutschen Post sind insgesamt leicht besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick eines operativen Ergebnisses von 8Milliarden Euro -plus/minus 5 Prozent -liegt über der Schätzung der Analysten von Warburg. Positiv kommt auch an, dass die Post für bis zu 2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen will. Der Kurs gewinnt 6,4 Prozent.

Adidas hat durchwachsene Zahlen vorgelegt. Allerdings hatte sich der Markt auf schwache Zahlen eingestellt. Die Aktie springt um 7,6 Prozent nach oben. Der Ausblick auf das laufende Jahr liest sich zuversichtlicher, Adidas peilt ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 11 bis 13 Prozent an. Der Konsens lautete zuletzt auf nur 9 Prozent. Für Puma geht es um 5,1 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser hat Puma auf "Kaufen" von "Halten" erhöht.

Die Zahlen des Chemikalienhändlers Brenntag sind besser als erwartet ausgefallen. Einziger Wermutstropfen ist das Nachsteuerergebnis, das die Erwartungen verfehlte. Der Ausblick auf das laufende Jahr liegt dafür über der Konsensschätzung. Brenntag gewinnen 3,6 Prozent.

Lufthansa verteuern sich um 7,7 Prozent, nachdem der Speditionsunternehmer Klaus-Michael Kühne bei der Fluglinie eingestiegen ist. Kühne hat sich mit knapp 4 Prozent beteiligt. Im Handel ist von einem Vertrauensbeweis in das Unternehmen die Rede.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.639,54 +3,8% 134,25 -15,3% Stoxx-50 3.467,09 +2,3% 78,09 -9,2% DAX 13.346,51 +4,0% 515,00 -16,0% MDAX 29.236,99 +3,8% 1066,03 -16,8% TecDAX 3.001,20 +2,7% 80,27 -23,4% SDAX 13.516,71 +3,3% 431,91 -17,7% FTSE 7.087,01 +1,8% 122,90 -5,7% CAC 6.190,68 +3,8% 227,72 -13,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,13 +0,02 +0,31 US-Zehnjahresrendite 1,88 +0,03 +0,37 DEVISEN zuletzt +/- % m 4% nach oben Di, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0955 +0,5% 1,0915 1,0882 -3,7% EUR/JPY 126,81 +0,6% 126,43 125,87 -3,1% EUR/CHF 1,0166 +0,3% 1,0137 1,0120 -2,0% EUR/GBP 0,8339 +0,2% 0,8323 0,8309 -0,8% USD/JPY 115,76 +0,1% 115,80 115,67 +0,6% GBP/USD 1,3137 +0,3% 1,3114 1,3097 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3218 -0,0% 6,3241 6,3260 -0,5% Bitcoin BTC/USD 41.873,24 +8,6% 41.588,94 38.307,43 -9,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 125,63 123,70 +1,6% 1,93 +68,7% Brent/ICE 130,28 127,98 +1,8% 2,30 +69,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.048,46 2.051,20 -0,1% -2,75 +12,0% Silber (Spot) 26,54 26,08 +1,8% +0,46 +13,8% Platin (Spot) 1.167,25 1.156,78 +0,9% +10,47 +20,3% Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,4% +0,02 +5,7% ===

March 09, 2022 03:57 ET (08:57 GMT)

