Dortmund (ots) -Zischende Zeitmaschinen, verrückte Ideen aus dem 3D-Drucker oder Schmuck aus den Resten menschlicher Zivilisation: Am 26. und 27. März 2022 verwandelt sich die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund in ein kreatives Ideenlabor.Die "Maker Faire Ruhr" startet zum fünften Mal nach zweijähriger Corona-Pause als "limited edition". Meint: Ein kleines, aber feines Angebot aus der Welt der Tüftler und Tüftlerinnen. Zu Gast sind Steampunker, Programmier-Cracks, 3D-Begeisterte oder FabLabs.In diesem Jahr gibt es rund 30 Stände und interaktive Workshops, gepaart mit unterhaltsamen Vorträgen und einer Wissenschaftshow in entsprechend zu buchenden Zeitfenstern. Dafür präsentieren sich wieder ungewöhnliche Aktive rund ums Ruhrgebiet mit schrägen Ideen aus IT und Design, Kunst und Handwerk.Im Mittelpunkt stehen bunte und zukunftsträchtige, fantasievolle oder retrofuturistische Projekte der Marke Eigenbau. Ziel ist es, die Idee des Selbermachens zu stärken, eigenen Technikideen freien Lauf zu lassen und offene Augen zu haben für eine neue Verwendung von gebrauchten Gegenständen.An beiden Tagen ist die "Maker Faire" in der DASA von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es nur online für die Zeitfenster 26. März und 27. März, jeweils 10.00 bis 13.45 Uhr, bzw. 14.15 bis 18.00 Uhr auf der Seite www.makerfaire-ruhr.com.