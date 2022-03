Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung einer Dividende wurde bereits früher avisiert. Klöckner begründete die Ausschüttung "einer Dividende in außergewöhnlicher Höhe" mit dem Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2021. Im letzten Jahr wurde keine Dividende an die Aktionäre ...

