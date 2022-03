Xiamen, China und Aargau, Schweiz, 9. März 2022 (ots/PRNewswire) -Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von Unified Communications-Lösungen und Innovator im Bereich Digital Workplace, gab eine neue Vertriebspartnerschaft mit der Alltron AG (www.alltron.ch), dem Schweizer Großhändler für Fachhändler, Integratoren und Installateure in den Bereichen ICT, Cloud Services, audiovisuelle Kommunikation, Sicherheit, Elektronik und Beleuchtung. Diese Partnerschaft demonstriert das Debüt der Yeastar P-Series PBX System Cloud Edition (https://www.yeastar.com/de/cloud-telefonanlage/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_content=yeastar_alltron_pr) auf dem Schweizer Markt zusammen mit einer brandneuen UCaaS-Möglichkeit. .Mit der zunehmenden Verbreitung hybrider Arbeitsformen steigt auch der Bedarf an Cloud-Diensten. Die robuste, flexible und auf Erfolg ausgelegte Yeastar P-Series Cloud Edition macht erstklassige Unified Communications und Collaboration für Unternehmen mit unterschiedlichen Anforderungen leicht zugänglich."Alltron ist auf dem Schweizer Markt sehr stark engagiert, und diese Partnerschaft bildet eine solide Grundlage für unseren Eintritt in den Schweizer Markt. Wir glauben, dass sich durch unsere weitere Zusammenarbeit neue Möglichkeiten ergeben werden", sagte Prince Cai, Vizepräsident von Yeastar."Für Alltron ist die strategische Zusammenarbeit mit Yeastar ein Meilenstein. Die P-Series Cloud Edition ist eine moderne Komplettlösung, die viele Kunden in der Schweiz anspricht. Wir freuen uns sehr darauf, es über unser umfangreiches Partnernetzwerk zu vertreiben und das Cloud-PBX-Geschäft mit Yeastar weiter auszubauen", so Pius Gloor, Lead Competence Center Work Smart der Alltron AG.Informationen zu YeastarYeastar unterstützt Unternehmen bei der Realisierung digitaler Werte, indem es Kommunikations- und Arbeitsplatzlösungen leicht zugänglich macht - von der Übernahme und Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit etabliert. Yeastar hat sich der Bereitstellung der richtigen Technologie für wertorientierte Unternehmen verschrieben und bietet Produkte und Dienstleistungen für UC&C (https://www.yeastar.com/de/telefonanlage-p-serie/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_content=yeastar_alltron_pr), Arbeitsplatz-Planung (https://www.yeastar.com/de/yeastar-workplace/buchung-besprechungsraumen/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_content=yeastar_alltron_pr) und hybriden Arbeitsplatz (https://www.yeastar.com/remote-working-toolkit/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_content=yeastar_alltron_pr) um sie in die Lage zu versetzen, in der modernen digitalen Welt zu gewinnen. Für weitere Informationen über Yeastar oder um Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/de/.Informationen zu Alltron AGAlltron (https://www.alltron.ch/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_content=yeastar_alltron_pr) ist im Großhandelssektor tätig. Das breite Sortiment umfasst mehr als 100.000 Produkte ab Lager. Zu den Stärken des Unternehmens gehören ein umfassender technischer Support und die Abwicklung von Logistikdienstleistungen für Wiederverkäufer. Das Dienstleistungsangebot "Alltron Solutions" bietet einen Mehrwert-Vertrieb mit Schulung und Support. Die Alltron AG mit Sitz in Mägenwil, Schweiz, ist Teil der Competec Gruppe und bedient Schweizer Fachhändler, Integratoren und Installateure in den Bereichen ICT, Cloud Services, audiovisuelle Kommunikation, Sicherheit, Elektro und Licht.marketing@yeastar.comKontakt:Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpgOriginal-Content von: Yeastar Information Technology Co. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079774/100886183