Von Joe HoppeThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerShell kündigte an, sich aus dem Handel mit russischem Erdöl und Erdgas zurückzuziehen. Ab sofort will das Unternehmen kein russisches Rohöl mehr auf dem Spotmarkt kaufen. Außerdem will der Energieriese seine Tankstellen in Russland schließen und auch seine anderen Handels- und Geschäftsaktivitäten dort auslaufen lassen.Zuvor hatte der Ölmulti bereits angekündigt, aus einer Reihe von Joint Ventures in dem Land auszusteigen. Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...