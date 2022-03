Unterföhring (ots) -9. März 2022. Turn-Ass gegen Fußball-Star, Muskelpaket gegen Fußakrobat, Fabian Hambüchen gegen Rúrik Gíslason, wer entscheidet am Samstag, live auf ProSieben, "Schlag den Star" für sich? Olympiasieger Hambüchen kann die Begegnung kaum erwarten: "Ich habe die Show schon einmal gewonnen und weiß genau, wie es funktioniert. Rúrik sollte lieber mal anfangen zu trainieren, anstatt sich nur um seine Frisur zu kümmern. Bei den Haaren verliere ich keine Zeit. Der Thron gehört mir und nicht Thor!" Doch der isländische Fußball-Star bleibt cool: "Fabian, du bist doch so klein, musst du nicht eigentlich bei 'Schlag den Star Kids' mitmachen?"In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung erhalten Fabian Hambüchen und Rúrik Gíslason von Bryan Adams mit "Never gonna rain" und von Eskimo Callboy mit "Pump it"."Schlag den Star" am Samstag, 12. März, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5166072