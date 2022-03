Brent, WTI und der Ölpreis machen im Moment, was sie wollen. Auch die OPEC+ mit ihren regelmäßigen Erhöhungen kann nichts gegen steigende Notierungen ausrichten. Allerdings scheint das Kartell insgesamt an seinem Förderlimit angelangt zu sein. Trotzdem klettern Brent und WTI munter weiter. Das Barrel Brent hat in diesen Tagen die Marke von 110 US-Dollar je Fass überschritten. Ein Preisniveau, das zwar für die Öl-Aktien relativ solide sein mag. Nicht jedoch für Verbraucher. Zumal es durch den Russland-Ukraine-Konflikt ...

