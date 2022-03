In einem freundlichen Gesamtmarkt kann die Aktie von Bayer auf der Handelsplattform Xetra zur Stunde rund fünf Prozent an Wert gewinnen. Neben der breiten Erholung an den Börsen sorgen auch eine Kaufempfehlung sowie gute Neuigkeiten zum Prostatakrebs-Mittel Nubeqa für Kauflust unter den Marktteilnehmern.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Bayer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 75 Euro angehoben. Analyst Sachin Jain sieht in einer am Mittwoch vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...