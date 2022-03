Munsbach (www.fondscheck.de) - Im Februar erlebten wir in der Russland-Ukraine-Krise eine geopolitische Eskalation, wie sie sich vor kurzem wohl nur die wenigsten hätten vorstellen können, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Auch an den Kapitalmärkten sei dies in den vergangenen Tagen das Hauptthema gewesen und habe andere Themen in den Hintergrund gedrängt. Die Gemengelage sei durch die Eskalation ungleich komplexer geworden. Insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich sei Russland eng mit der Weltwirtschaft verbunden. Steigende Preise und Knappheiten dürften die Inflation global weiter anheizen und hoch halten, während sich speziell in Europa nicht nur die unmittelbare Kriegsbedrohung, sondern vor allem auch die steigenden Energiekosten zu einem immer stärkeren wirtschaftlichen Bremsklotz entwickeln könnten. ...

