D1-Chart EURUSD steigt am Mittwoch um 70 Pips und erreicht am Vormittag ein neues Wochenhoch bei 1,0970. Am Dienstag scheiterten die Bullen daran, die Gewinne über dem Schlusskurs der Vorwoche (1,0934) zu halten. Quelle: xStation 5 H1-Chart Die Trendstruktur ist durch den gestrigen Anstieg über die lokalen Hochs bei 1,0937 bullisch. Ein Bruch über 1,0958 würde den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigen, nicht aber den übergeordneten Abwärtstrend umkehren. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...