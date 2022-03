Potsdam (ots) -Gerade ist die Jubiläumsstaffel "The Voice Kids" 2022 auf SAT 1 gestartet, bei der elf stimmgewaltige junge Talente um die Gunst der Coaches und Zuschauer batteln. Im 10. Jahr wird richtig aufgefahren. Schon bei den Blind Auditions am Freitag sind allen die wundervolle 15-jährige Jemima und der süße erst sieben Jahre alte Tyler aufgefallen, der ganz Großes vor hat. Und die Coaches Lena, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie das Duo Smudo & Michi kämpfen hart um die besten Talente in ihren Teams.Doch seit heute kämpft noch jemand - um einen Platz auf dem Coach-Stuhl: Radio TEDDY-Morgenshow-Moderatorin Cristina! Sie muss sich einer Challenge stellen, die sich Co-Moderator Tim spontan ausgedacht hat. Heute Morgen schickte er sie in die Spur: Cristina, ergattere dir einen Platz bei den Coaches von "The Voice Kids" und werde Teil der Show!Die Chancen stehen nicht schlecht! Lena, Alvaro, und Wincent waren schon mehrmals Live-Gäste bei Radio TEDDY - Deutschlands erstem Kinder- und Familienradio. Mit Wincent Weiss und Alvaro Soler hat Cristina im letzten Jahr on air "Musikunterricht im Homeschooling" gegeben und mit Lena schon eine Morgenshow moderiert.Jetzt startet sie spontan hinter den Kulissen der Show, um die Stars zu überzeugen, ihren Stuhl für sie zu räumen, schließlich will Cristina auch mal richtig buzzern und junge Gesangtalente fördern.Ab sofort wird sie täglich 6:40 Uhr von ihrem Kampf um den Platz auf dem Stuhl der Coaches in der Radio TEDDY-Morgenshow berichten. Wird sie es schaffen?Pressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/5166103