Die am 26. Januar 2022 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN VX1AKH auf eine fallende Aktie von Zalando zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 8. März 2022 zum Geldkurs von 5,07 Euro und lag mit 58 Prozent über dem Einstiegskurs. Nachdem sich das Papier im Abwärtstrend befindet, empfiehlt sich, die Gewinne laufen zu lassen und den Stoppkurs über break even auf 4,95 Euro nachzuziehen. Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz: Urheberrecht / Bildmaterial: Wir ...

