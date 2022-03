FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2900 (3340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 270 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 680 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 306 (307) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1430 (1620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 920 (940) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS JOHNSON SERVICE PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1800 (2000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VICTORIAN PLUMBING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 70 (130) PENCE - BERENBERG CUTS VICTORIAN PLUMBING TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 70 (130) PENCE - BERNSTEIN CUTS AVEVA PRICE TARGET TO 3800 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ASOS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1450 (2145) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ITV TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 100 (130) PENCE - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2650 (2950) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2050 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1900 (2175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 230 (256) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 900 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 700 (1000) PENCE - 'REDUCE' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 135 (140) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 125 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4950 (4900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ROTORK TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 345 (310) PENCE - RBC RAISES VESUVIUS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 475 (540) PENCE



- TRADERS: CITIGROUP RAISES SSE PLC TO 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de