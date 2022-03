Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 09.03.2022

Kursziel: C$0,85

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85.

Zusammenfassung:

Klondike Gold hat Ergebnisse der Phase-3-Bohrungen im Jahr 2021 in der Stander Zone seines Klondike Distrikt-Grundstücks veröffentlicht. Die Ergebnisse stimmen mit den Zielen überein und zeigen weiterhin, dass die Stander Zone eine bedeutende oberflächennahe Goldmineralisierung beherbergt, die in alle Richtungen offen ist. Das Unternehmen bekräftigte auch, dass es auf dem Weg ist, seine erste Ressourcenschätzung, die die Lone Star Zone umfasst, in diesem Jahr zu veröffentlichen. Wir sehen dieses Ereignis als potenziell starken Aktienkurstreiber. Dem wird der geologische Fachbericht vorausgehen, der kurz vor der Fertigstellung steht und demnächst veröffentlicht werden soll. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von C$0,85.



First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.85 price target.



Abstract:

Klondike Gold has published phase 3 assays from 2021 drilling in the Stander Zone of its Klondike District Property. Results were in line with objectives and continued to show that the Stander Zone hosts significant near-surface gold mineralisation, which is open in all directions. The company also reiterated that it is on track to publish its maiden resource encompassing the Lone Star Zone this year. We see this event as a potentially strong catalyst for the share price. This will be preceded by the geology technical report, which is nearing completion and should be published soon. We remain Buy-rated on Klondike Gold with a C$0.85 target price.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23573.pdf



