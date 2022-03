München (ots) -Der Charity-Walk step4help im Juni 2022 hilft nun auch Flüchtlingskindern aus der Ukraine!Auch die Veranstalter des step4help stehen den Flüchtlingskindern aus der Ukraine zur Seite. Der große Charity-Walk für Kinder-Bewegungsprogramme im Juni dieses Jahres wird sich auch für Flüchtlingskinder, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, stark machen. "Ich werde alles daransetzen, dass die Kinder aus der Ukraine sich in Deutschland heimisch fühlen. Ich werde versuchen, mit Sport- und Integrationsprogrammen ihre Traumatisierung zu lindern und ihnen ein bisschen Freude zu vermitteln", kündigt Felix Neureuther, Schirmherr des step4help, an.Unterstützt von Stiftungen, Organisationen und Partnern wird der step4help in diesem Juni zum Leuchtturm-Projekt für die Finanzierung von Kinder-Bewegungsprojekten und -programmen in Deutschland. "Jetzt werden auch Mittel für die Kinder aus der Ukraine bereitgestellt. Wir gehen in die Einrichtungen und werden über die entsprechenden Organisationen auch die Familien direkt erreichen. Bewegung bringt Freude, hilft vergessen und macht stark", sagt der ehemalige Ski-Rennläufer aus Garmisch-Partenkirchen.Einzelpersonen, Kleingruppen und Teams aus ganz Deutschland sollen 30 Tage gehen, walken und laufen, um so Schritt für Schritt Spenden zu generieren. Die Schritte werden per Tracker gezählt, können einzeln oder in der Gruppe erlaufen werden, zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort der Welt, indoor oder outdoor - total flexibel.Alle Infos zum Mitmachen unter: www.brawo-step4help.de.Infos zum step4help im Überblick:- Wettbewerbszeitraum: 1. bis 30. Juni 2022- Unter der Schirmherrschaft von Ex-Skirennläufer Felix Neureuther wird der step4help von prominenten Mitstreitern, Stiftungen und Organisationen unterstützt.- Jedes Team (10 Teilnehmer) hat einen Sponsor, der einen Euro oder 50 Cent für 1.000 Schritte zur Verfügung stellt. Diese Fördermittel fördern wichtige Sport-, Bewegungs- und Integrationsprogramme in Deutschland.Pressekontakt:Kontakt StiftungNational:Geschäftsführungfit4future foundation GermanyMalte HeinemannFrei-Otto-Straße 680797 München089 99275593heinemann@fit4future-foundation.dePressekontaktmeyermediaRalph-Herbert MeyerGartenweg 4e38104 Braunschweig0160-98928951rm@meyermedia-bs.deProjektleitung:lübMEDIA GmbHDaniel BehmSylvensteinstraße 281369 München089 74661466db@luebmedia.comOriginal-Content von: lübMEDIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127190/5166110