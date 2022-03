NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. In der aktuell unsicheren Situation sorgten die bestätigten Mittelfristziele und die Beibehaltung der Dividende für 2021 für ein gewisses Maß an Sicherheit, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es mache aber Sinn, dass die französische Bank zugleich ihren Kapitalmarkttag verschoben habe und damit auch die Veröffentlichung weiterer Details zu den Zielen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 02:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

BNP PARIBAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de