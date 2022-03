Adidas-Calls mit 44% Chance bei Kurserholung auf 215 Euro

Trotz ihres heutigen Kurssprunges von bis zu zehn Prozent, befindet sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) befindet sich die Aktie im Vergleich zum Vormonat noch immer mit mehr als 20 Prozent im Minus. Verzeichnete die Aktie noch am 7.3.22 bei 170,08 Euro ein Jahrestief, so überwand sie am 8.3.22 nach der Veröffentlichung der guten Vorjahreszahlen und der besseren als von Experten befürchteten Jahresprognosen wieder die Marke von 200 Euro.

Kann sich die von der Baader Bank mit einem Kursziel von 265 Euro empfohlene Adidas-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von Anfang März 2022 bei 215 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 205 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 205 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000TT17D61, wurde beim Aktienkurs von 202 Euro mit 1,32 - 1,37 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 215 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,84 Euro (+34 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,29 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,29 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH3Y1B6, wurde beim Aktienkurs von 202 Euro mit 2,74 - 2,75 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in absehbarer Zeit auf 215 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,97 Euro (+44 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,9323 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,9323 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD2V696, wurde beim Aktienkurs von 202 Euro mit 3,17 - 3,18 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 215 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,40 Euro (+38 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de