Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL kennt derzeit kein Halten mehr. Nach den massiven Kursgewinnen der vergangenen Tage schießt der Kurs heute Morgen um weitere zehn Prozent nach oben. Mittlerweile kostet die Aktie so viel wie zuletzt Ende November. Als absoluter Wachstumstreiber erweisen sich dabei die Pläne der EU, den Ausbau erneuerbarer Energien massiv zu forcieren…

Denn die Abhängigkeit der EU von russischem Öl und Gas wird gerade in diesen Zeiten extrem spürbar. Die Preise explodieren und spülen Milliarden in Russlands Kriegskasse. Hier macht die EU jetzt ernst und will die geplanten Änderungen in der Energieversorgung vermutlich massiv beschleunigen. Ein großer Profiteur davon dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...