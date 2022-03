DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: Frener & Reifer wird eine weitere spektakuläre Gebäudehülle im Zentrum von Düsseldorf realisieren.

München (pta021/09.03.2022/11:21) - Der Joachim-Erwin-Platz - ein Knotenpunkt mit einer der höchsten Passanten-frequenzen in Düsseldorf.

Zwischen Libeskind-Bauten und runden Glasfronten ragt das Gebäude mit dem Schriftzug "Alte Leipziger - Hallesche" hervor. Der Altbau stammt aus dem Jahr 1955/1956 und beherbergte für viele Jahre die Alte Leipziger Versicherung. Nun will die Versicherung als Eigentümerin ein Hotel- und Geschäftsgebäude errichten und gleichzeitig einen neuen architektonischen Akzent in der Düsseldorfer Innenstadt setzen.

Der Entwurf des eleganten Neubaus mit hochtransparenter Glasfassade stammt von einem der besten Architekturbüros Deutschlands: ingenhoven architects.

Frener & Reifer wurde mit der technischen Planung, Fertigung und Montage der gesamten Gebäudehülle aus Glas, Metall, Holz und Aluminium beauftragt. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren, der Abschluss der Arbeiten ist für das Frühjahr 2023 geplant.

"Wir freuen uns, dass wir erneut ein architektonisch herausragendes Projekt in Düsseldorf begleiten dürfen." , sagt Dr. Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG. "Der Ausbau der Marktpräsenz in Deutschland ist unser erklärtes strategisches Ziel."

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau, nachhaltiger Gebäudetechnik und hochwertiger, innovativer Komponenten. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Theater gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) notiert an der Münchener Wertpapierbörse.

