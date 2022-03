Es verbietet sich, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine von Gewinnern zu sprechen. In diesem Krieg gibt es definitiv nur Verlierer. Aber es ist doch unschwer zu erkennen, dass sich Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien seit dem Beginn des Krieges vor zwei Wochen nicht nur gut gehalten haben, sondern es größtenteils zu erheblichen Kurssteigerungen kam. So hat etwa JinkoSolar seit Kriegsbeginn um 35 Prozent zugelegt, SolarEdge ist um 40 Prozent gestiegen und der dänische Offshore-Wind-Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...