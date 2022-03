Die Betreiber der Fischzucht beim Blausee bei Mitholz BE glauben, dass Schadstoffe aus illegal auf dem Steinbruch deponiertem Material bei ihnen zu Fischsterben führte.Mitholz BE - Die dem Vigier-Konzern gehörende Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee Mitholz AG (SHB) hat Anfang März die Sanierung des Mitholzer Steinbruchs abgeschlossen. Sie teilte am Mittwoch mit, auch weiterhin zeigten Wasserproben, dass keine Gefährdung des Grundwassers bestehe. Laut der Mitteilung umfassten die Arbeiten den Wiederausbau von möglicherweise falsch deklariertem Material.

Den vollständigen Artikel lesen ...