Eine hohe Nachfrage und der Sparkurs treiben den Chemikalienhändler Brenntag weiter an. "Brenntag ist in diesen sehr außergewöhnlichen Zeiten gut in das Jahr 2022 gestartet", schrieb Unternehmenschef Christian Kohlpaintner in einem Aktionärsbrief am Mittwoch bei Vorlage von Zahlen für das abgelaufene Jahr. Der Krieg in der Ukraine führe zu mehr geopolitischen Risiken. Es sei mit weiteren Herausforderungen in Bezug auf die globalen Lieferketten zu rechnen, die sich auf die Weltwirtschaft auswirken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...