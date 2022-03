Die australischen Behörden haben Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) die Lizenz zur Exploration seines Lithiumprojekts Barrow Creek in der Arunta Provinz des Bundesstaats Northern Territory erteilt. Die Genehmigung gilt zunächst für eine anfängliche Periode von sechs Jahren. Damit werden auf dem Projekt nun auch Bohrungen möglich und die Entwicklung der Liegenschaft kann in eine neue Phase eintreten.Die bislang von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...